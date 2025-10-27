|
Knowit AB präsentierte Quartalsergebnisse
Knowit AB ließ sich am 24.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Knowit AB die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 SEK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Knowit AB ein EPS von 0,120 SEK je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,22 Milliarden SEK – eine Minderung von 7,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,33 Milliarden SEK eingefahren.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,049 SEK je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,23 Milliarden SEK gerechnet.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
