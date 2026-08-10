Kokusai: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Kokusai präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,67 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kokusai 21,35 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,66 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,57 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at