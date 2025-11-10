Kokusai legte Quartalsergebnis vor

Kokusai hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 28,14 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -1,990 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,38 Milliarden JPY – ein Plus von 3,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kokusai 3,27 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at