KORE Group präsentierte Quartalsergebnisse

KORE Group hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,64 USD. Im Vorjahresquartal hatten -1,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 68,7 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem KORE Group 68,9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at