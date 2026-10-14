Kore Holdings Aktie
WKN DE: A0DK6U / ISIN: US50062N1090
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14.10.2026 02:24:02
Kore US Reit completes full-floor spec-suite development at Washington property
Half of the six suites have been pre-leased, and there is ‘strong’ interest in the others, says managerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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