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07.08.2026 08:00:12
Korea Gas Earnings Up In Q2
(RTTNews) - Korea Gas Corp. (036460.KS), a South Korean public natural gas company, on Friday reported higher net income despite a decline in sales in the second quarter compared with the previous year.
For the second quarter, net income attributable to shareholders of the parent company surged to KRW 339.09 billion from KRW 85.39 billion in the prior year.
Operating income increased to KRW 675.29 billion from KRW 404.63 billion in the prior year.
Sales decreased to KRW 7.51 trillion from KRW 7.63 trillion in the previous year.
Korea Gas is currently trading 4.89% higher at KRW 36,450 on the Korean Stock Exchange.
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