KORREKTUR/Aktien New York Schluss: Erholung nach Rückschlag

(Im 2. Absatz, 3. Satz wurde richtig gestellt, dass der Nasdaq 100 um 0,07 Prozent gestiegen rpt gestiegen ist.)

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rückschlag am Vortag haben sich die US-Börsen zur Wochenmitte etwas erholt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss am Mittwoch 0,79 Prozent fester mit 43.077,70 Punkten und machte so seinen Vortagesverlust wieder wett. Zum Rekordhoch, das er am Dienstag gleich zu Beginn erreicht hatte, fehlt ihm aber noch ein Stück.

Ähnlich sieht es beim marktbreiten S&P 500 aus, der vortags knapp an seiner Bestmarke vorbeigeschrammt war. Er stieg am Mittwoch letztlich um 0,47 Prozent auf 5.842,47 Punkte. Für den am Dienstag besonders schwachen technologielastigen NASDAQ 100 ging es zur Wochenmitte lediglich um 0,07 Prozent auf 20.174,05 Punkte nach oben. Ihn bremste die nur durchwachsene Kursentwicklung der Halbleitertitel nach den jüngsten Verlusten./gl/he