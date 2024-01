KORREKTUR: MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Evergrande brechen mit Liquidationsurteil ein

In dem um 6.20 Uhr gesendeten Marktbericht muss es im dritten Absatz korrekt heißen:

Der Nikkei-Index in Tokio (NICHT HONGKONG) gewinnt 1,0 Prozent auf 26.109 Punkte, der Kospi in Seoul legt mit 1,4 Prozent noch stärker zu.

Nachfolgend eine korrigierte Fassung:

MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Evergrande brechen mit Liquidationsurteil ein

Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Aufwärts geht es zum Start in die neue Börsenwoche an den ostasiatischen Aktienmärkten und in Sydney. Zum einen sorgen laut Marktteilnehmern die jüngsten robusten US-Wirtschaftsdaten für Zuversicht, zum anderen der anhaltende Trend nachlassender Inflation in den USA. In Tokio setzten die Akteure zudem auf positive Nachrichten von den Quartalsberichten der Unternehmen, und an den chinesischen Börsen hellen neue Hilfsmaßnahmen für den kriselnden Immobiliensektor die Stimmung auf.

Dass ein Hongkonger Gericht die Abwicklung des hochverschuldeten chinesischen Baukonzerns Evergrande angeordnet hat, belastet nur den bereits am Boden liegenden Kurs von Evergrande, der um rund 20 Prozent einbricht. Die Liquidation kommt mehr als zwei Jahre, nachdem das Unternehmen seine Dollar-Anleihen nicht mehr bedienen konnte und damit einer der ersten Dominosteine in Chinas angeschlagenem Immobiliensektor fiel. Die zuständige Richterin erklärte, sie halte den Schritt in Anbetracht des "offensichtlichen Mangels an Fortschritten seitens des Unternehmens bei der Vorlage eines tragfähigen Umstrukturierungsplans" für angemessen und ordne ihn daher an.

Der Nikkei-Index in Tokio gewinnt 1,0 Prozent auf 26.109 Punkte, der Kospi in Seoul legt mit 1,4 Prozent noch stärker zu. In Hongkong gewinnt das Börsenbarometer 0,9 und in Schanghai 0,3 Prozent. Sydney liegt kurz vor dem Handelsende 0,3 Prozent höher.

Chinas Regierung hatte am Freitag Hilfsgelder für den Immobiliensektor bereits für die kommenden Tage angekündigt. Im vergangenen Jahr hatten die Banken Unternehmen der Immobilienbranche bereits Kredite in Höhe von insgesamt umgerechnet 1,3 Billionen Euro gewährt, wie die Regierung kürzlich mitgeteilt hatte. "Angesichts der aktuellen finanziellen Schwierigkeiten einiger Immobilienprojekte können Regionalregierungen eine Liste von Projekten vorschlagen, die finanzielle Unterstützung erhalten können", zitierte die Zeitung des Ministeriums Vertreter des Bauressorts. Hinzu kämen Erleichterungen für Immobilienkäufer, wie beispielsweise von der Stadt Guangzhou am Wochenende verkündet, so die Marktteilnehmer von Saxo Markets.

In dieser Gemengelage geht es im Immobiliensektor für Longfor um 0,4, für Country Garden um 1,4 und für China Resources Land um 0,8 Prozent nach oben. Mit dem Urteil gegen Evergrande sind die Kursgewinne aber merklich geschmolzen.

In Seoul schnellen Samsung Biologics um 4,4 Prozent nach oben, nachdem das Biosimilarunternehmen vergangene Woche solide Gewinnzahlen für 2023 berichtet hatte. Im Sog ziehen Celltrion um 1,2 Prozent an und SD Biosensor um 8 Prozent.

In Tokio, wo auch der im Vergleich zu Freitag billiger gewordene Yen stützt, steigen Fanuc um 0,3 Prozent. Der Maschinenbauer hatte am Freitag seinen Umsatz- und Gewinnausblick erhöht. Shin-Etsu Chemical verlieren dagegen 0,8 Prozent, belastet von einer verfehlten Gewinnerwartung.

===

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende

S&P/ASX 200 (Sydney) 7.576,70 +0,3% -0,2% 06:00

Nikkei-225 (Tokio) 36.108,81 +1,0% +6,8% 07:00

Kospi (Seoul) 2.513,70 +1,4% -5,3% 07:00

Schanghai-Comp. 2.918,81 +0,3% -1,9% 08:00

Hang-Seng (Hongk.) 16.102,02 +0,9% -6,6% 09:00

Straits-Times (Sing.) 3.159,62 +0,0% -2,5% 10:00

KLCI (Malaysia) 1.512,82 +0,4% +3,5% 10:00

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr., 8:35 % YTD

EUR/USD 1,0845 -0,0% 1,0846 1,0817 -1,8%

EUR/JPY 160,57 -0,0% 160,64 159,84 +3,2%

EUR/GBP 0,8536 -0,0% 0,8540 0,8526 -1,6%

GBP/USD 1,2705 +0,0% 1,2701 1,2685 -0,2%

USD/JPY 148,06 -0,0% 148,10 147,80 +5,1%

USD/KRW 1.334,03 -0,2% 1.334,03 1.336,96 +2,8%

USD/CNH 7,1944 +0,1% 7,1871 7,1905 +1,0%

USD/HKD 7,8155 +0,0% 7,8141 7,8154 +0,0%

AUD/USD 0,6590 +0,3% 0,6573 0,6582 -3,2%

NZD/USD 0,6097 +0,1% 0,6090 0,6098 -3,5%

Bitcoin

BTC/USD 42.240,19 +1,0% 41.829,72 39.913,89 -3,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 78,49 78,01 +0,6% +0,48 +8,7%

Brent/ICE 84,06 83,55 +0,6% +0,51 +9,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.026,06 2.018,47 +0,4% +7,59 -1,8%

Silber (Spot) 22,92 22,80 +0,6% +0,13 -3,6%

Platin (Spot) 915,73 919,55 -0,4% -3,83 -7,7%

Kupfer-Future 3,85 3,85 -0,1% -0,00 -1,0%

YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

===

