Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DUS5 / ISIN: US5893392093

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 07:37:03

KORREKTUR: Merck: Erg je Aktie pre 3Q bei 2,32 (PROG 2,19/Vj 2,30) EUR (NICHT Mio EUR)

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

November 13, 2025 01:36 ET (06:36 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Merck KGaA Sponsored American Deposit Receiptmehr Nachrichten