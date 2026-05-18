Koryojyuhan legte Quartalsergebnis vor

Koryojyuhan ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Koryojyuhan die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 222,04 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 101,94 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Koryojyuhan mit einem Umsatz von insgesamt 4,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,67 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 34,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at