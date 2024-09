Kreise: Airline Cathay Pacific prüft A350 Triebwerksleitungen auf Schäden

HONGKONG (dpa-AFX) - Cathay Pacific Airways hat mehrere Flüge mit Airbus (Airbus SE (ex EADS)) A350-Maschinen Kreisen zufolge wohl wegen verformter oder beschädigter Treibstoffleitungen gestrichen. Flexible Schläuche, die die Triebwerke mit Treibstoff versorgen, sollen bei der gesamten A350-Flotte vorsorglich geprüft werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Gegenüber Bloomberg wollte sich Cathay Pacific offiziell nicht zu den Problemen äußern.

Bereits am Montag war eine A350-Maschine von Hongkong nach Zürich in die Sonderverwaltungszone zurückgekehrt. Cathay Pacific begründete dies mit einem Komponentenausfall und kündigte eine Überprüfung aller 48 Maschinen dieses Typs an. Bereits bei einer Reihe von Triebwerken sei das gleiche Komponentenproblem festgestellt worden, das einen Austausch des Bauteils erforderlich mache, hieß es von der Airline ohne spezifisch zu werden.

Der betreffende A350-1000-Jet ist mit dem XWB-97 Triebwerk von Rolls-Royce ausgestattet. Der britische Triebwerkshersteller teilte derweil mit, dass er "mit der Fluggesellschaft, dem Flugzeughersteller und den zuständigen Behörden zusammenarbeite, um die Untersuchung dieses Vorfalls zu unterstützen". Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus wollte sich zu dem Sachverhalt nicht äußern und verwies für Kommentare auf die Fluggesellschaft und den Triebwerkshersteller.

Die South China Morning Post schrieb am Dienstag, dass die Airline die A350-Flüge bis Samstag wieder aufnehmen will./mne/ngu/mis