19.11.2025 12:05:38
Kreise: Bahn verschiebt Start von Stuttgart 21 erneut
STUTTGART (dpa-AFX) - Die Fertigstellung des Bauprojekts Stuttgart 21 verzögert sich weiter. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen der Projektpartner und des Bahn-Aufsichtsrates erfuhr, soll der Tiefbahnhof nicht mehr wie geplant im Dezember 2026 eröffnen. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet./dna/poi/maa/DP/jha
