Kreise/CDU einig: Aigner soll Bundespräsidentin werden

BERLIN (dpa-AFX) - In der CDU-Führung besteht Einigkeit darüber, dass die CSU-Politikerin und bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner Bundespräsidentin werden soll. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren hochrangigen Quellen der Union./mfi/ctt/DP/mis