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12.10.2026 09:13:38
Kreise: Schweitzer soll neuer Arbeitsminister werden
BERLIN (dpa-AFX) - Der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer aus Rheinland-Pfalz soll nach dem Rücktritt von Bärbel Bas neuer Arbeitsminister werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur, zuvor hatten mehrere Medien berichtet./tam/DP/mis
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