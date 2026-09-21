Gemini Aktie
ISIN: CA36865S1065
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21.09.2026 14:05:00
Kritische Lücke bei Claude Code, OpenAI Codex, GitHub Copilot und Gemini CLI
Bei der Sicherheitslücke Plugin4Shell laden Coding-Agenten Schadcode und führen ihn automatisch aus. Anthropic und OpenAI haben gepatcht, GitHub reagiert nicht.
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