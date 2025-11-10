KRONES legte Quartalsergebnis vor

KRONES gab am 07.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,15 EUR, nach 2,08 EUR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat KRONES 1,38 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,32 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at