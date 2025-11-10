Krones legte Quartalsergebnis vor

Krones hat am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Krones hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,14 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,61 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,45 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at