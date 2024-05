KRONES: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

KRONES hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,08 EUR. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,01 EUR je Aktie erwirtschaftet.

KRONES hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 1,20 Milliarden EUR erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 1,20 Milliarden EUR erzielt hatte.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 2,06 EUR prognostiziert, während der Umsatz bei 1,25 Milliarden EUR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at