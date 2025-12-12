Krypto Aktie
12.12.2025 07:01:00
Krypto-Pleitier Do Kwon zu 15 Jahren Haft verurteilt
Der Zusammenbruch des Digitalwährungs-Duos Terra und Luna hat ein Beben im Markt für Kryptowährungen ausgelöst. Ein US-Richter schickte den Gründer nun wegen Betrugs für lange Zeit ins Gefängnis.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
