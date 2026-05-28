Kuantum Papers präsentierte Quartalsergebnisse

Kuantum Papers äußerte sich am 26.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,99 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,50 Prozent auf 3,01 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 4,81 INR beziffert, während im Vorjahr 13,20 INR je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,93 Milliarden INR – eine Minderung um 1,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,06 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at