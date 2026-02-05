KTM Industries Aktie
WKN: 82065 / ISIN: AT0000820659
|
05.02.2026 18:50:00
Kündigungen bei KTM: Sozialplan steht
"Wir haben heute die Beschäftigten darüber informiert, dass der Sozialplan mehrere Gesichtspunkte hat, um eben den Mitarbeitern, die von der Kündigung betroffen sind, eine soziale Abfederung zukommen zu lassen", zitiert der ORF Gerstmayer. Eingeflossen in die Berechnung der Zahlungen seien das Alter, die Länge der Beschäftigung bei KTM beschäftigt sowie die Anzahl der Kinder, berichteten sowohl ORF als SN. Im Schnitt werde es um zwei bis drei Monatsgehälter zusätzlich gehen, zitieren die SN Gerstmayer.
Mitte Jänner hatte die KTM-Firmenmutter Bajaj Mobility AG (vormals Pierer Mobility AG) angekündigt, rund 500 Stellen - zwei Drittel davon in Österreich - abzubauen. Hauptsächlich seien Angestellte und das mittlere Management betroffen, hieß es damals. Als Grund für den weiteren Stellenabbau bei dem Motorradhersteller nannte Bajaj Mobility die "nachhaltige Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Senkung der Fixkosten, die Straffung von Strukturen" sowie die Fokussierung des Produktportfolios.
spo/ed
ISIN AT0000KTMI02 AT0000820659 WEB https://ktmgroup.com www.bajajmobility.com
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KTM Industries AG
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu KTM Industries AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.