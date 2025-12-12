12.12.2025 06:31:28

KURA legte Quartalsergebnis vor

KURA hat am 10.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.10.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,64 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -30,560 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 63,43 Milliarden JPY gegenüber 61,06 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 90,74 JPY, nach 81,18 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,32 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 245,11 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 234,95 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX vor festerem Start -- Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendieren vor dem Wochenende zu moderaten Aufschlägen. Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
