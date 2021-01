Kurseinbruch voraus? Erste Experten werden skeptisch für Plug Power, NEL und FuelCell

• Wasserstoffaktien haben stark performt• Zuletzt nahmen Anleger Gewinne mit• Erste Experten werden skeptischDie Wasserstoff-Branche gilt als Trendmarkt der Zukunft. Anleger haben im vergangenen Jahr massiv in den Sektor investiert und Branchenvertretern wie NEL Ballard Power oder ITM Power zu massiven Aufschlägen verholfen.

Zuletzt hatte der Sektor erste Anzeichen von Schwäche gezeigt. Bei ITM Power etwa ging es nach dem Mehrjahreshoch von 7,20 GBP am 15. Januar zunächst bergab. Und auch die Aktie von Plug Power, die nur einen Tag zuvor bei 73,90 US-Dollar ein Rekordhoch markierte, erlebte in den Folgetagen Rücksetzer, auch wenn ein Teil der Verluste wieder ausgeglichen werden konnte. Mit Gewinnmitnahmen hatte auch Branchenriese NEL zu kämpfen und auch bei FuelCell zogen Anleger nach einem starken Lauf zuletzt die Reißleine.

Dabei war es zusätzlich ein Tweet des Shortsellers Kerrisdale Capital, der zuletzt für schlechte Stimmung im Sektor gesorgt hatte. Die Investmentfirma hatte eine Studie veröffentlicht, nach der der US-Konzern Plug Power massiv überbewertet eingeschätzt wird. Darin verkündeten die Experten, man sei short bei dem Unternehmen mit einem Börsenwert von 40 Milliarden US-Dollar, "das im Jahr 2020 gerade einmal 300 Millionen US-Dollar an Umsatz erzielen werde und zum 40-fachen seiner eigenen aggressiven Umsatzprognose für 2024 gehandelt wird".

In einer Serie von Tweets sprach der Shortseller dann von einem "überhypten Wasserstoffsektor" und erklärte, Wasserstoff könne nicht mit Strom aus Solar- und Windenergie konkurrieren. Die Welt werde niemals sinnvoll grünen Wasserstoff zur Energiegewinnung nutzen, da es zu teuer sei und bei Lagerung Transport und Verwendung ineffizient.

The world will *never* meaningfully use "green" hydrogen for energy. It's too expensive and inefficient to make, store, transport, and use. Just ask @elonmusk: https://t.co/fqUY3gDnqT. Li-batteries are better in nearly all use cases & their superiority grows each year (3/9)