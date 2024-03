KWS SAAT-Aktie klar fester: Veräußerung des Maisgeschäfts in Südamerika zur Schuldensenkung

Der Veräußerungspreis belaufe sich auf einen mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Betrag, teilte der Konzern am späten Montagabend in Einbeck mit. Käufer ist das argentinische Familienunternehmen GDM. Der Erlös soll für den Abbau von Schulden genutzt werden.

KWS war nach sechs Monaten tiefer in die roten Zahlen gerutscht - auch wegen des schwachen Mais-Geschäfts. Der KWS-Vorstand hatte zu diesem Zeitpunkt auch seine Erwartungen für das Segment gedämpft: Statt eines leichten Umsatzanstiegs ging KWS nun von einem leichten Rückgang bei Mais aus.

Der aktuelle Verkauf des Mais-Geschäfts werde sich deutlich positiv auf wesentliche Finanzkennziffern auswirken, hieß es in der Mitteilung weiter. Der überwiegende Teil des Verkaufserlöses soll zur Rückführung von Krediten genutzt werden. Daher ist laut KWS in Zukunft von einer signifikanten Verbesserung der Verschuldungskennziffern sowie von deutlich sinkenden Zinsaufwendungen auszugehen.

Die veräußerten Geschäftsaktivitäten erzielten im Geschäftsjahr 2022/2023 (per Ende Juni) den Angaben zufolge einen Umsatz von rund 320 Millionen Euro bei einer durchschnittlichen Marge in Bezug auf das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern von etwa zehn Prozent.

Mit Vollzug der Transaktion werde KWS seine Tätigkeit in Südamerika deutlich reduzieren. Alle Geschäftsaktivitäten in den Bereichen Gemüse und Zuckerrüben sowie die Züchtungsprogramme für das europäische Mais- und Zuckerrübenportfolio in Brasilien, Chile und Peru bleiben Teil des Konzerns, wie es weiter hieß. Mit Blick auf das nordamerikanische Mais-Geschäft prüfe KWS verschiedene strategische Optionen.

Die Transaktion ist von üblichen behördlichen Genehmigungen und Vollzugsbedingungen abhängig. Den Abschluss der Transaktion erwartet das Unternehmen im Laufe des zweiten Quartals 2024.

KWS SAAT-Aktie mit Ausbruchsversuch aus jüngster Konsolidierung

Die Papiere von KWS SAAT haben am Dienstag ihre Kurskonsolidierung der vergangenen Wochen beendet und den höchsten Stand seit Anfang Februar erreicht. Triebfeder der Erholung ist der Verkauf des Mais-Geschäfts inklusive Lizenzen in Südamerika.

Am Vormittag stiegen die Anteilsscheine in der Spitze bis auf 51,20 Euro. Zuletzt gewannen sie auf dem ersten Platz im SDAX 6,64 Prozent auf 49,80 Euro, während der Nebenwerteindex ein Plus von 0,8 Prozent verbuchte. KWS SAAT bewegen sich zudem an der oberen Begrenzung ihres seit Anfang 2023 bestehenden Abwärtstrends und könnten diesen nun brechen.

Die Transaktion werde sich deutlich positiv auf wesentliche Finanzkennziffern auswirken, hieß es. Analyst Charlie Bentley vom Investmenthaus Jefferies lobte den Schritt. Strategisch fokussiere sich KWS Saat nun auf nachhaltiges und profitables Wachstum.

Mit dem Verkauf des Mais-Geschäfts in Südamerika habe der Saatguthersteller den Wachstumschancen des dortigen Geschäfts mit Gemüsesaatgut Priorität eingeräumt, schrieb Analyst Oliver Schwarz von Warburg Research. Der über die Einnahmen erfolgende Schuldenabbau verschaffe dem Unternehmen strategischen Spielraum und mindere auch die Finanzierungskosten.

Mit Kurszielen von 74 beziehungsweise 72 Euro sehen beide Analysten für die Aktien von KWS Saat noch reichlich Spielraum nach oben. So viel hatten sie letztmalig im Januar 2022 gekostet.

EINBECK / FRANKFURT (dpa-AFX)