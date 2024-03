Kyndryl und Cloudflare kündigen eine globale strategische Allianz an, um die Transformation von Unternehmensnetzwerken, Multi-Cloud-Innovationen und Zero Trust Security voranzutreiben

Kyndryl (NYSE: KD), der weltweit größte Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen, und Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), ein führendes Unternehmen für Cloud-Konnektivität, kündigten heute eine globale strategische Allianz an, die eine Erweiterung ihrer Partnerschaft darstellt und es Unternehmen ermöglichen soll, Netzwerke für Multi-Cloud-Konnektivität und umfassende Netzwerksicherheit zu migrieren und zu verwalten. Die Partnerschaft kombiniert die End-to-End-Beratungsdienste und die Expertise von Kyndryl in den Bereichen Unternehmensnetzwerke, Sicherheit und Ausfallsicherheit mit der robusten Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare, die Sicherheit, Leistung und Cloud-Flexibilität aus einer Hand bietet.

Die erste Kooperation zwischen Kyndryl und Cloudflare begann im Mai 2023 und zielte darauf ab, die Infrastruktur von Unternehmen mit End-to-End-Services zu modernisieren und verwaltetes WAN-as-a-Service sowie Cloudflare Zero Trust für das gesamte Unternehmensnetzwerk anzubieten. Die beiden Unternehmen konzentrieren sich jetzt auf weitere Innovationen in allen Technologiebereichen, um die zentralen Systeme der Kunden zu entwerfen, aufzubauen, zu verwalten und zu modernisieren. Die Funktionen von Cloudflare werden nun in allen Geschäftsbereichen von Kyndryl aktiviert, einschließlich Network & Edge und Security & Resilience.

Seit Beginn der Partnerschaft haben sich Unternehmen aus den verschiedensten Branchen weltweit an Cloudflare und Kyndryl gewandt, um ihr Netzwerk zu modernisieren, zu schützen und leistungsfähig zu machen — angefangen bei der Supply-Chain-Distribution in den USA über ein führendes Finanzinstitut in Spanien bis hin zu Ashok Leyland, einem führenden Nutzfahrzeughersteller in Indien.

"Als einer der weltweit führenden Automobilhersteller benötigen wir unbedingt robuste und sichere Netzwerke, um einen reibungslosen Betrieb unserer globalen IT-Infrastruktur zu gewährleisten. Wir müssen unsere mehr als 50 Internetanwendungen, die von der Händlerverwaltung bis zur Fahrzeugortung reichen, ohne oder mit nur minimalen Unterbrechungen und mit erhöhter Sicherheit betreiben", sagte Vinod Gopinathan, CIO bei Ashok Leyland. "Die Managed Services von Kyndryl mit der Lösung von Cloudflare für DDoS-Schutz und -Mitigation ermöglichen es Ashok Leyland, sich auf das Streben nach technologischer Innovation, fortschrittlicher Technik und verbesserter Konnektivität zu konzentrieren."

Die globale strategische Allianz von Kyndryl und Cloudflare konzentriert sich auf die Unterstützung von Unternehmen, die Konnektivität zu mehreren Clouds und Rechenzentren zu optimieren und gleichzeitig robuste Netzwerksicherheit zu bieten. Gemeinsam werden sie Unternehmen helfen:

Die digitale Reife und die Modernisierung des Netzwerks zu beschleunigen: Cloudflare ist die Technologieplattform und Kyndryl der Serviceanbieter, der die Kunden auf diesem Weg begleiten wird. Gemeinsam werden Kyndryl und Cloudflare ihre Kunden bei der Erhöhung der Sicherheit im gesamten Netzwerk, der Verbesserung der Leistung von geschäftskritischen Anwendungen und dem nahtlosen Zugriff auf Geschäftsdaten unterstützen.

Cloudflare ist die Technologieplattform und Kyndryl der Serviceanbieter, der die Kunden auf diesem Weg begleiten wird. Gemeinsam werden Kyndryl und Cloudflare ihre Kunden bei der Erhöhung der Sicherheit im gesamten Netzwerk, der Verbesserung der Leistung von geschäftskritischen Anwendungen und dem nahtlosen Zugriff auf Geschäftsdaten unterstützen. Die Ausgaben für private Netzwerkverbindungen und Appliances zu reduzieren und gleichzeitig die IT-Teams von manueller Arbeit zu entlasten: Die beiden Unternehmen werden Unternehmen erstklassige globale Netzwerkkapazitäten zur Verfügung stellen, die für flexible Arbeitsumgebungen benötigt werden, wobei auch technische Schulden und veraltete Architekturen reduziert werden. Kyndryl wird Unternehmen bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur beraten und unterstützen, die ihre Netzwerke weiterentwickeln und Arbeitslasten in die Connectivity Cloud von Cloudflare verlagern.

Die beiden Unternehmen werden Unternehmen erstklassige globale Netzwerkkapazitäten zur Verfügung stellen, die für flexible Arbeitsumgebungen benötigt werden, wobei auch technische Schulden und veraltete Architekturen reduziert werden. Kyndryl wird Unternehmen bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur beraten und unterstützen, die ihre Netzwerke weiterentwickeln und Arbeitslasten in die Connectivity Cloud von Cloudflare verlagern. Die Netzwerksicherheit auf Büros und Rechenzentren auszuweiten, indem Sie das herkömmliche WAN ersetzen: Die umfassende Cybersicherheit für Unternehmen von Cloudflare kann Risiken und Angriffe von jedem Standort und Vektor aus abwehren. Die Zero-Trust-Migration von Kyndryl ermöglicht die nahtlose Modernisierung von Netzwerken und trägt gleichzeitig zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität bei.

Die umfassende Cybersicherheit für Unternehmen von Cloudflare kann Risiken und Angriffe von jedem Standort und Vektor aus abwehren. Die Zero-Trust-Migration von Kyndryl ermöglicht die nahtlose Modernisierung von Netzwerken und trägt gleichzeitig zur Gewährleistung der Geschäftskontinuität bei. Nachhaltige Netzwerke zu nutzen: Die Konnektivitäts-Cloud von Cloudflare macht Hardware und herkömmliche Netzwerkgeräte überflüssig. Dank der Expertise von Kyndryl bei der Migration von Technologie-Stacks in Verbindung mit den globalen Netzwerkdiensten von Cloudflare bietet die Partnerschaft Kunden die Möglichkeit, ökologische Nachhaltigkeit nahtlos in ihr Geschäftsmodell zu integrieren. Unternehmen, die von lokaler Netzwerkhardware auf die Cloud-basierten Dienste von Cloudflare umsteigen, können die damit verbundenen Kohlenstoffemissionen zwischen 78 % und 96 % reduzieren. .

Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Cloudflare Kyndryl bei der Umstellung seiner Netzwerkdienste unterstützt und stellt einen Cloud-Cybersicherheitsschutz bereit, einschließlich DDoS-Abwehr. Cloudflare schützt derzeit die Internet-Eigenschaften von Kyndryl. Dabei arbeitet Kyndryl mit einem Self-Service-Modell, das die Möglichkeit bietet, während der Transformation nahtlos Änderungen vorzunehmen, ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen. Seit der Übernahme des Cloud-Netzwerks und der Sicherheitsservices von Cloudflare mit globaler Konnektivität konnte Kyndryl die Kosten für die IT-Infrastruktur senken, den Web-Traffic beschleunigen und die Leistung für den Datenlastausgleich steigern.

"Gemeinsam mit Cloudflare ermöglichen wir Unternehmen die Migration zu Netzwerken der nächsten Generation und die Ausschöpfung fortschrittlicher Cloud-Funktionen, um mehr Agilität und Innovation zu erreichen. Wir sind sehr erfreut, unsere Beziehung zu Cloudflare, einem Branchenführer im Bereich Cloud Networking und Zero Trust, auszubauen", so Paul Savill, Global Practice Leader of Networking and Edge Compute bei Kyndryl. "Mit den kompetenten Managed- und Consulting-Services von Kyndryl werden wir unseren gemeinsamen Kunden dabei helfen, ihre IT-Infrastruktur zu sichern, zu rationalisieren und zu vereinfachen und dabei Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern."

"Auf das Duo Cloudflare und Kyndryl können sich Unternehmen voll und ganz bei der Migration ihrer Netzwerke und bei Innovationen in der Cloud verlassen. In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden konnten wir feststellen, dass die führende Cloud-Konnektivität von Cloudflare und die umfassende Cybersicherheit für Geschäftsumgebungen, die mit den branchenführenden Beratungs- und Managed Network Services von Kyndryl kombiniert werden, auf große Nachfrage stoßen", so Matt Harrell, Global Head of Channels and Alliances bei Cloudflare. "Seit Beginn unserer Partnerschaft mit Kyndryl sind wir in der Lage, die Dienste von Cloudflare auf ein neues Niveau zu skalieren. Unsere Globale Strategische Allianz kann nun jedes Unternehmen über seinen gesamten Netzwerk-Stack hinweg unterstützen, ganz gleich, wie weit sie auf ihrer Cloud-Reise sind."

Weitere Informationen über die globale strategische Allianz von Kyndryl und Cloudflare finden Sie in den folgenden Quellen:

Kyndyl Global Strategic Alliances

Cloudflare Channel Partner Program

Über Kyndryl

Kyndryl (NYSE: KD) ist der weltweit größte Anbieter von IT-Infrastrukturdienstleistungen und betreut Tausende von Unternehmenskunden in über 60 Ländern. Das Unternehmen entwirft, entwickelt, verwaltet und modernisiert die komplexen, unternehmenskritischen Informationssysteme, auf die die Welt täglich angewiesen ist. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.kyndryl.com.

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität. Es befähigt Unternehmen, ihren Beschäftigten, Anwendungen und Netzwerken überall mehr Schnelligkeit und Sicherheit zu verleihen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform mit cloudnativen Produkten und Entwickler-Tools, sodass jedes Unternehmen die Kontrolle erhält, die es zum Betreiben, Entwickeln und Beschleunigen seines Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare - von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Erfahren Sie mehr über die Connectivity Cloud von Cloudflare unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Erfahren Sie mehr über die neuesten Internet-Trends und -Erkenntnisse unter radar.cloudflare.com.

Cloudflare, das Cloudflare-Logo und weitere Cloudflare-Marken sind Marken und/oder eingetragene Marken von Cloudflare, Inc. in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten. Alle anderen hier genannten Marken und Namen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in seiner geänderten Fassung, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. In dieser Pressemitteilung enthaltene oder implizierte zukunftsgerichtete Aussagen betreffen unter anderem Aussagen über zukünftige Erwartungen in Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen Kyndryl und Cloudflare, die Art und Weise, wie Kyndryl die Cloudflare-Produkte und Konnektivitäts-Cloud-Funktionen nutzen will, die erwarteten Vorteile für Kunden aus der globalen Allianz zwischen Kyndryl und Cloudflare, die Zukunftspläne der Unternehmen zur Einführung zusätzlicher Funktionen sowie Kommentare von Mitgliedern des Managements von Cloudflare und Kyndryl und anderen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten häufig Wörter wie "werden", "antizipieren", "vorhersagen", "projizieren", "planen", "prognostizieren", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "anstreben", "können", "sollten", "würden", "könnten", "Ausblick", "Ansichten", "anstreben" und andere ähnliche Wörter oder Ausdrücke oder deren Verneinung oder andere Variationen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, unter anderem, aber nicht ausschließlich, Aussagen, die die gegenwärtigen Annahmen der Unternehmen über zukünftige Ereignisse, Transaktionen, Strategien, Operationen und Finanzergebnisse darstellen, können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und spiegeln nur den Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider. Die Unternehmen verpflichten sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Risiken und Ungewissheiten, einschließlich der im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresbericht von Kyndryl auf Formblatt 10-K, der am 26. Mai 2023 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde, und in den anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen von Kyndryl sowie im Jahresbericht von Cloudflare auf Formblatt 10-K, der am 21. Februar 2024 bei der SEC eingereicht wurde, und in den anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen von Cloudflare beschriebenen Risiken und Ungewissheiten erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

