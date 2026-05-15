KYORITSU AIR TECH: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KYORITSU AIR TECH lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 33,60 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KYORITSU AIR TECH noch ein Gewinn pro Aktie von 32,75 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,04 Prozent auf 2,83 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,89 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at