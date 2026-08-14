LaboroAI legte Quartalsergebnis vor

LaboroAI hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,67 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -4,510 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat LaboroAI im vergangenen Quartal 585,7 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte LaboroAI 397,9 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at