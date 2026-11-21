Lamar Advertising Aktie
WKN: 902200 / ISIN: US5128151017
|
21.11.2026 23:13:18
Lamar: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter of 2026 earnings call, held on Nov. 5, 2026, Lamar (NASDAQ:LAMR) raised its full-year guidance for adjusted funds from operations (AFFO), a metric that measures cash available for distribution in real estate investment trusts. The outdoor advertising operator is benefiting from accelerating demand across its digital billboard platform. It's also purchasing real estate beneath its display sites to secure long-term locations.
Three things management said stand out.
Political candidates and advocacy groups are shifting more budget toward digital displays because they can deploy campaign messaging quickly. Lamar expects its political ad revenue to exceed $40 million this year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lamar Advertising Co.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Lamar Advertising Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.