Lamb Weston präsentierte Quartalsergebnisse

Lamb Weston äußerte sich am 01.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 28.02.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,39 USD. Im letzten Jahr hatte Lamb Weston einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,56 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,610 USD sowie einem Umsatz von 1,49 Milliarden USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at