Lamb Weston Stock Falls In Pre-Market Despite Turning To Profit In Q2

(RTTNews) - Lamb Weston Holdings, Inc. (LW), Friday announced its results for the second quarter of fiscal 2026, reporting a net income of $62.1 million, or $0.44 a share, compared with a net loss of $36.1 million, or $0.25 a share, last year.

In the pre-market hours, LW is moving down 13.72 percent, to $51.20 on the New York Stock Exchange.

On adjusted basis, net income amounted to $96.7 million, or $0.69 per share, compared to $104.9 million, or $0.73 per share, in the prior year.

Analysts, on average, estimated earnings of $0.65 per share for the quarter.

Net sales increased to $1.618 billion from $1.600 billion in the previous year.

Looking ahead, the company expects net sales of $6.35 to $6.55 billion for the fiscal year 2026.

On average, analysts anticipate net sales of $6.52 billion for the full year.