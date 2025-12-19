Lamb Weston Holdings Aktie
WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045
|
19.12.2025 15:09:53
Lamb Weston Stock Falls In Pre-Market Despite Turning To Profit In Q2
(RTTNews) - Lamb Weston Holdings, Inc. (LW), Friday announced its results for the second quarter of fiscal 2026, reporting a net income of $62.1 million, or $0.44 a share, compared with a net loss of $36.1 million, or $0.25 a share, last year.
In the pre-market hours, LW is moving down 13.72 percent, to $51.20 on the New York Stock Exchange.
On adjusted basis, net income amounted to $96.7 million, or $0.69 per share, compared to $104.9 million, or $0.73 per share, in the prior year.
Analysts, on average, estimated earnings of $0.65 per share for the quarter.
Net sales increased to $1.618 billion from $1.600 billion in the previous year.
Looking ahead, the company expects net sales of $6.35 to $6.55 billion for the fiscal year 2026.
On average, analysts anticipate net sales of $6.52 billion for the full year.
