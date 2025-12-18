Lamb Weston Holdings Aktie
WKN DE: A2ATEK / ISIN: US5132721045
|
18.12.2025 07:01:06
Ausblick: Lamb Weston zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Lamb Weston präsentiert in der am 19.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.11.2025 endete.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,644 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,59 Milliarden USD – ein Minus von 0,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lamb Weston 1,60 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,50 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,53 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,45 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
