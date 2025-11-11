Lambodhara Textiles: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lambodhara Textiles hat am 08.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,06 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 625,4 Millionen INR gegenüber 609,2 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

