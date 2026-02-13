Latch legte Quartalsergebnis vor

Latch hat am 11.02.2026 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,110 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Latch 17,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at