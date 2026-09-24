PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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24.09.2026 15:17:00
Lautlos: Microsoft stellt Surface Pro und Surface Laptop vor
Pro mit Stift und eine Maus auf einem lila Hintergrund" />
Das Surface Pro 12 Zoll und der Surface Laptop 13 Zoll kommen mit neuen ARM-Prozessoren. Beide arbeiten lautlos.
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Microsoft Corp.
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