LB Pharmaceuticals Names Joseph Miller CFO

(RTTNews) - On Thursday, LB Pharmaceuticals Inc. (LBRX) announced the appointment of Joseph Miller as Chief Financial Officer. LB Pharma is a neuromedicines company dedicated to developing and commercializing therapies that address the multiple dimensions of underserved brain disorders

Miller comes with more than two decades of experience in financial strategy, operations and enterprise transformation in biotech sector. Prior to joining LB Pharmaceuticals, Miller had served as Chief Financial Officer of Aurinia Pharmaceuticals.

Heather Turner, CEO of LB Pharma said, the company is approaching its pivotal NOVA-2 clinical trial results and continue preparing for the potential launch of LB-102 in schizophrenia.

On the Nasdaq in the pre-market activity, the shares were trading 0.75 percent lower at $49.11, after closing Wednesday's trading 5.05 percent up.