Lead: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Lead hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Lead vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 5,67 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,080 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,47 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 38,30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lead einen Umsatz von 1,07 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at