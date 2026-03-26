Leatt legte Quartalsergebnis vor

Leatt hat am 24.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 16,0 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,510 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -0,340 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 40,61 Prozent auf 61,91 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 44,03 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at