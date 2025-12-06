Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
06.12.2025 02:13:48
Lenovo and Dell Warn: Your Next Laptop Could Cost More Really Soon
In the face of rising costs for memory and storage, major manufacturers are notifying their clients of impending price hikes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologiesmehr Nachrichten
|
04.12.25
|Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
03.12.25
|S&P 500-Titel Dell Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Dell Technologies von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
02.12.25
|USA: Michael Dell will 25 Millionen Kindern Sparkapital schenken (Spiegel Online)
|
02.12.25
|US-Milliardäre Dell schenken 25 Millionen US-Kindern Kapital (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
26.11.25
|Mega-Ausblick beflügelt Dell-Aktie - Anleger unbeeindruckt von enttäuschenden Erlösen (finanzen.at)
Analysen zu Dell Technologiesmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Dell Technologies
|118,48
|-0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.