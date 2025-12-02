Dell Technologies Aktie
WKN DE: A2N6WP / ISIN: US24703L2025
|
02.12.2025 20:10:00
USA: Michael Dell will 25 Millionen Kindern Sparkapital schenken
Für die Kapitalisten von morgen: Die US-Regierung will im kommenden Jahr Anlagekonten für Neugeborene einrichten. Michael und Susan Dell sagen für die Aktion nun weitere 6,25 Milliarden US-Dollar zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dell Technologiesmehr Nachrichten
|
20:10
|USA: Michael Dell will 25 Millionen Kindern Sparkapital schenken (Spiegel Online)
|
17:11
|US-Milliardäre Dell schenken 25 Millionen US-Kindern Kapital (dpa-AFX)
|
01.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
28.11.25
|Aufschläge in New York: S&P 500 zum Start mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
26.11.25
|S&P 500-Handel aktuell: Schlussendlich Gewinne im S&P 500 (finanzen.at)
|
26.11.25
|Mega-Ausblick beflügelt Dell-Aktie - Anleger unbeeindruckt von enttäuschenden Erlösen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Optimismus in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
|
26.11.25