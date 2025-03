Lenzing-Aktie tiefer: Lenzing bekommt neuen Aufsichtsratsvorsitzenden

Cord Prinzhorn will sein Amt nach Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung am 17. April 2025 nicht verlängern und scheidet aus dem Aufsichtsgremium aus. Als Nachfolger will der Aufsichtsrat bei der Hauptversammlung Patrick Lackenbucher vorschlagen. Er sei auch für die Übernahme des Vorsitzes vorgesehen, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Aussendung mit.

Die Lenzing-Aktie verliert in Wien zeitweise 1,40 Prozent auf 28,15 Euro.

APA