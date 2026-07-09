Levi Strauss Aktie
WKN DE: A2PFHR / ISIN: US52736R1023
|
09.07.2026 03:29:28
Levi Strauss Reports Climb In Q2 Income
(RTTNews) - Levi Strauss (LEVI) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $94.8 million, or $0.24 per share. This compares with $79.6 million, or $0.20 per share, last year.
Excluding items, Levi Strauss reported adjusted earnings of $109.8 million or $0.28 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 8.0% to $1.562 billion from $1.446 billion last year.
Levi Strauss earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $94.8 Mln. vs. $79.6 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.20 last year. -Revenue: $1.562 Bln vs. $1.446 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.46 To $ 1.52 Full year revenue guidance: 7.0 % To 7.5 %
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Levi Strauss & Co Registered Shs -A-
|
07.07.26
|Ausblick: Levi Strauss veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
27.01.26
|Ausblick: Levi Strauss legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Levi Strauss & Co Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Levi Strauss & Co Registered Shs -A-
|21,31
|-1,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.