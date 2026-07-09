Levi Strauss Reports Climb In Q2 Income

(RTTNews) - Levi Strauss (LEVI) reported earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $94.8 million, or $0.24 per share. This compares with $79.6 million, or $0.20 per share, last year.

Excluding items, Levi Strauss reported adjusted earnings of $109.8 million or $0.28 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 8.0% to $1.562 billion from $1.446 billion last year.

Levi Strauss earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $94.8 Mln. vs. $79.6 Mln. last year. -EPS: $0.24 vs. $0.20 last year. -Revenue: $1.562 Bln vs. $1.446 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 1.46 To $ 1.52 Full year revenue guidance: 7.0 % To 7.5 %