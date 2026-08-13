|
13.08.2026 08:13:12
LG Earnings Up In Q2
(RTTNews) - LG Corp. (003550.KS), on Thursday, reported higher net income in the second quarter compared with the previous year.
For the second quarter, net income attributable to shareholders of the parent company increased to KRW 465.69 billion from KRW 204.58 billion in the previous year.
Operating income jumped to KRW 532.98 billion from KRW 276.89 billion in the prior year.
Sales increased to KRW 2.14 trillion from KRW 1.80 trillion in the previous year.
LG Corp is currently trading 0.82% higher at KRW 110,550 on the Korean Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!