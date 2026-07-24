LGPhilips LCD präsentierte Quartalsergebnisse

LGPhilips LCD äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD gegenüber 0,620 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat LGPhilips LCD in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,27 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,74 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 3,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,231 USD sowie einen Umsatz von 3,76 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at