Li Auto Aktie
WKN DE: A2QACD / ISIN: KYG5479M1050
|
26.11.2025 14:10:55
Li Auto adds to gloomy China EV outlook with revenue miss
In Q3, the company’s revenue fell 36%, the worst drop since its US listing in 2020Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Nachrichten zu Li Auto Incmehr Nachrichten
|
25.11.25
|Ausblick: Li Auto legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
15.09.25
|Markterleichterung: Aktien von BYD, Li Auto NIO & Co. reagieren positiv auf Nachrichten (finanzen.at)
|
28.08.25
|Li Auto-Aktie mit Verlusten in Hongkong: BYD-Rivale Li Auto macht weniger Umsatz und Gewinn (finanzen.at)
|
28.08.25
|Ausblick: Li Auto A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.05.25
|Ausblick: Li Auto A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Li Auto Incmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Li Auto Inc
|7,98
|0,67%
Börse aktuell - Live TickerWegen "Thanksgiving" heute keine US-Impulse: ATX nach Rekordhoch tiefer -- DAX behauptet sich -- Asiens Börsen höher
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag schwächer. Am deutschen Aktienmarkt zeigt sich unterdessen eine moderate Fortsetzung der Erholungsbewegung. In Fernost dominieren die Käufer das Bild.