Liberty Media Aktie
WKN DE: A2AHD3 / ISIN: US5312296073
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07.05.2026 15:05:12
Liberty Media Q1 Earnings Rise
(RTTNews) - Thursday, Liberty Media (LSTZA) announced its first-quarter financial results, reporting earnings of $53 million compared to $5 million in the prior year.
Operating income for the period totaled $64 million compared with operating loss of $67 million in the earlier year.
Total revenue stood at $711 million, up from $400 million in the previous year.
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