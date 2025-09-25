Lightpath Technologie a Aktie
WKN: 776051 / ISIN: US5322578056
|
26.09.2025 01:27:38
LightPath Technologies, Inc. Q4 Loss Increases, Misses Estimates
(RTTNews) - LightPath Technologies, Inc. (LPTH) released Loss for its fourth quarter that increased from last year and missed the Street estimates.
The company's bottom line totaled -$7.06 million, or -$0.16 per share. This compares with -$2.35 million, or -$0.06 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn -$0.04 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 41.5% to $12.21 million from $8.63 million last year.
LightPath Technologies, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$7.06 Mln. vs. -$2.35 Mln. last year. -EPS: -$0.16 vs. -$0.06 last year. -Revenue: $12.21 Mln vs. $8.63 Mln last year.
