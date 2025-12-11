Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.12.2025 12:45:00

Lilly's triple agonist, retatrutide, delivered weight loss of up to an average of 71.2 lbs along with substantial relief from osteoarthritis pain in first successful Phase 3 trial

In TRIUMPH-4, participants with obesity and knee osteoarthritis taking retatrutide 12 mg lost an average of 28.7% of their body weight at 68 weeks Retatrutide reduced WOMAC pain scores by up to an average of 4.5 points (75.8%) and significantly improved measures of physical function, with more thanWeiter zum vollständigen Artikel bei Eli Lilly and Co.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Eli Lillymehr Nachrichten

Analysen zu Eli Lillymehr Analysen

20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Eli Lilly 867,60 2,07% Eli Lilly

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Wall Stree letztlich uneins - Dow mit Rekord -- ATX mit neuem Rekordhoch -- DAX schließt fester -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich mit Verlusten
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt begaben sich am Donnerstag auf grünes Terrain. Die US-Börsen zeigen sich am Donnerstag auf unterschiedlichen Seiten. In Fernost tendierten die wichtigsten Aktienmärkte zu Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen