Eli Lilly Aktie
WKN: 858560 / ISIN: US5324571083
|
11.12.2025 12:45:00
Lilly's triple agonist, retatrutide, delivered weight loss of up to an average of 71.2 lbs along with substantial relief from osteoarthritis pain in first successful Phase 3 trial
In TRIUMPH-4, participants with obesity and knee osteoarthritis taking retatrutide 12 mg lost an average of 28.7% of their body weight at 68 weeks Retatrutide reduced WOMAC pain scores by up to an average of 4.5 points (75.8%) and significantly improved measures of physical function
