Eli Lilly Aktie

Eli Lilly für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858560 / ISIN: US5324571083

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Studienerfolg 11.12.2025 17:36:00

Eli Lilly-Aktie im Plus: Neues Medikament bewirkt Gewichtsabnahme

Eli Lilly-Aktie im Plus: Neues Medikament bewirkt Gewichtsabnahme

Der US-Pharmakonzern Lilly hat mit einer Weiterentwicklung seiner Gewichtssenker in klinischen Tests einen Erfolg erzielt.

Der Wirkstoff Retatrutid bewirkte bei den Studienteilnehmern und -teilnehmerinnen bei Vergabe der höchsten Dosis binnen 68 Wochen eine Gewichtsabnahme von mehr als 23 Prozent, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Damit könnte das Mittel zu einem der schlagkräftigsten Medikamente zur Gewichtsreduktion werden, das es gibt. Die Aktie des Pharmakonzerns, der derzeit vor allem mit seinem Gewichtssenker Ozempic Erfolge feiert, zog vorbörslich an.

In der Studie der fortgeschrittenen Phase III wurde zudem die Wirksamkeit bei Kniearthrose getestet, einer Erkrankung, die meist eng mit krankhaftem Übergewicht (Adipositas) verbunden ist. Laut einer Fragebogenumfrage verzeichneten die Teilnehmer eine Verringerung der Knieschmerzen um mehr als 62 Prozent.

Diese Ergebnisse übertrafen die Erwartungen von Analysten. Branchenkenner hatten einen Gewichtsverlust von etwa 20 bis 23 Prozent erwartet und eine Verringerung der Knieschmerzen um mindestens 50 Prozent. Einige Patienten hätten so viel Gewicht verloren, dass sie sich entschlossen, aus der Studie auszusteigen, hieß es von Lilly. Der Konzern zeigte sich zuversichtlich, dass das Medikament eine wichtige Behandlungsoption für übergewichtige Menschen werden kann, die unter zahlreichen weiteren Komplikationen wie etwa Kniearthrose leiden. Im kommenden Jahr werden weitere Resultate erwartet.

Mit Blick auf das Konkurrenzprodukt Cagrisema vom dänischen Wettbewerber Novo Nordisk gaben unterdessen die JPMorgan-Analysten vorerst Entwarnung. Anders als befürchtet, übertrumpfe Retatrutid Cagrisema nicht sichtbar, sondern das Gewichtsabnahmeprofil beider Wirkstoffe sei ähnlich, hieß es. Für eine exakte Beurteilung sollten aber besser die im zweiten Quartal anstehenden Studiendaten von Lilly abgewartet werden, schrieben die Experten.

Die Eli Lilly-Aktie notiert an der NYSE zeitweise 2,92 Prozent höher bei 1.022,68 US-Dollar.

/tav/err/jha/

INDIANAPOLIS (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Novo Nordisk-Aktie im Fokus: Preisdruck für Eli Lilly in den USA
Eli Lilly-Aktie im Höhenflug: Billionen-Grenze überschritten dank starker Wachstumsziele
So viel Gewinn hätte eine Eli Lilly-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com,Katherine Welles /Shutterstock.com,Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu Eli Lillymehr Nachrichten

Analysen zu Eli Lillymehr Analysen

20.12.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
31.10.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
13.02.24 Eli Lilly Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Eli Lilly 862,20 -0,62% Eli Lilly

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.12.25 Stanley Druckenmiller 2025: So hat sich sein Portfolio im dritten Quartal verändert
09.12.25 Umstrukturierung des Depots von Fisher Asset Management: So positionierte sich Ken Fisher im dritten Quartal 2025
08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: Asiens Börsen legen am Freitag teils kräftig zu
Vor dem Wochenende verzeichnen die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen