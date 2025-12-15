Limbach Approves $50 Mln Share Buyback Program Through 2027

(RTTNews) - Limbach Holdings, Inc. (LMB) Monday announced that its board of directors approved a share repurchase program with an authorization to purchase up to $50.0 million of shares of its common stock through December 15, 2027.

"The share repurchase authorization reflects our confidence in Limbach's growth strategy, our strong cash flow generation, and our disciplined, balanced approach to capital allocation. In addition to providing flexibility for opportunistic repurchases, the authorization also supports our efforts to manage and offset potential dilution from incentive compensation programs. Together, these priorities reinforce our focus on delivering long-term stockholder value," said Mike McCann, President and Chief Executive Officer of Limbach.