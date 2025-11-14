Linamar legte Quartalsergebnis vor

Linamar ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Linamar die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,83 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,24 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Linamar in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,54 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,64 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at